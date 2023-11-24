以區域協同融通推進全國統一大市場建設

長三角一體化國家戰略是以習近平為核心的黨中央作出的重要決策部署。實踐證明，在推進這個國家戰略的過程中，強化區域協同融通是關鍵的戰略思路和途徑。 中評社北京11月24日電／習近平總書記在主持召開進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會時強調：“要堅持把強化區域協同融通作為著力點，沿江省市要堅持省際共商、生態共治、全域共建、發展共享，增強區域交通互聯性、政策統一性、規則一致性、執行協同性，穩步推進生態共同體和利益共同體建設，促進區域協調發展。”長三角一體化國家戰略是以習近平為核心的黨中央作出的重要決策部署。實踐證明，在推進這個國家戰略的過程中，強化區域協同融通是關鍵的戰略思路和途徑。今年9月，上海、江蘇、浙江、安徽商務主管部門在北京共同簽署了《深化長三角區域市場一體化商務發展合作協議》。根據合作協議，三省一市商務主管部門將重點在推進市場規則制度共通、商業基礎設施共聯、商貿流通體系共享等方面深化務實合作，目的是加快營造更加穩定公平透明可預期的營商環境，助力全國統一大市場建設。這是一次以區域協同融通推進全國統一大市場建設的有益嘗試，無疑對以區域性國家戰略推進區域市場一體化的發展模式提供了新的借鑒。



以區域協同融通推進全國統一大市場建設的重要意義



學習時報發表南京大學長江產業經濟研究院院長、教授劉志彪、西安交通大學經濟與金融學院副院長趙春艶文章表示，強化區域協同融通，是指在區域經濟發展中，各個行政邊界清晰的地區之間通過政府合作和市場競爭，不斷消除區域內各種阻礙商品要素資源自由流動的體制機制障礙，以實現獲取以規模經濟和範圍經濟為特徵的高質量發展過程。



區域協同融通以區域市場一體化為基礎，在推進全國統一大市場建設方面，具有來自底層邏輯方面的決定性作用。這首先體現在，市場體系的一體化是整體經濟一體化的核心，是所有一體化工作的基礎和關鍵。破除限制土地、勞動力和資本等生產要素自由流動的體制機制障礙，鼓勵區域內企業充分競爭，運用兼並收購手段清除區域內的無效或低效資產，這將產生重要的一體化效應。同時，產業集群是區域協同融通發展的重要空間載體和物質支撐，也是模糊區域發展中的行政界限以及實現區域、產業、技術等融合發展的具體表現。建設若干具有世界影響力的先進製造業基地，是長三角區域一體化國家戰略追求的目標，為此需要對產業集群發展戰略進行有效的利益協調。此外，技術創新聯盟化發展，為市場一體化提供核心動力，也為產業集群的發展壯大提供技術保障。在具體路徑上，要實現創新項目上的自我聯合、自我協調和自我發展，建設在全球範圍內有重要影響力的科技產業創新中心。由於創新具有外部性的特點，加上現有政績考核體制的局限性，在實踐中可能會遇到一些利益衝突，但這是急需突破的重要領域。



以區域協同融通推進全國統一大市場建設的現實阻力



文章分析，從計劃經濟轉向社會主義市場經濟，中國遇到的一個現實問題是：分散化的放權讓利改革，培育出經濟功能十分強大的地方政府。由於地方政府具有強大的經濟功能和行政能力，很容易在行政邊界利益清晰的條件下，利用其超經濟強制力干預市場活動，從而出現一些市場分割與地方政府保護現象。



當前經濟運行中，市場分割與政府保護不是主要表現在最終的產出品市場上，而是主要表現在投入品市場上，如招商引資、數據要素、勞動力流動、土地市場交易、資本市場等方面。由此造成了國家利益外流，形成巨額的隱性債務，影響地區協調發展戰略實施，導致產業政策不透明、國外反補貼制裁等。這些現象阻礙了獲取規模經濟和範圍經濟的能力，成為建設全國統一大市場、推動高質量發展必須面對和解決的主要問題。



解決這個問題的一個有益思路是，採取以有為政府和有效市場建設相結合來推進一體化的辦法，在基本維持地方政府現有經濟職能的前提下，一方面大力推進地方政府之間的一體化合作，另一方面鼓勵商品要素資源的自由流動和公平競爭。長三角等地的實踐證明，在建設有限且有為的政府機制和有效的市場機制中，通過分別推進兩者的協同融通、一體化發展，才是破解地方政府保護和市場分割、實現高質量發展的可靠保障。



一個非常現實的考慮是，如何避免因區域發展不均衡而給改革帶來的實際困難？中國各個地區不僅自然條件各異、生產力發展水平不平衡，而且歷史傳統、文化習慣等方面具有較大差異，建設全國統一大市場如果不顧實際條件盲目推進，不僅起不到實際效果，而且可能會導致區域發展的進一步失衡。如果一體化發展首先從發展條件較好、市場化改革較為深入的京津冀、長三角、粵港澳大灣區以及成渝地區雙城經濟圈、長江中游城市群等區域率先進行，讓其積累經驗教訓逐步推廣，等到條件具備再強調各大區域間的相互開放和合作，這樣全國統一大市場建設的任務就會由點到面、由面到全國逐步完成。

