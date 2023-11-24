外企落戶增　港國際化優勢提升

香港聯通內地與國際的功能與角色持續增強，因而吸引更多外國企業進駐。（大公報） 中評社香港11月24日電／香港積極融入國家發展大局，全力參與共建“一帶一路”，聯通內地與國際的功能與角色進一步增強，並且持續吸引外企進駐。事實上，世界經濟﻿復甦力度不若預期、全球外國直接投資趨降的大環境下，外資企業仍然持續落戶、投資香港，今年進駐香港的逾300企業中，四分之一來自歐洲，可見香港營商競爭力、國際化優勢不斷提升。



大公報報導，國家經濟增長步伐加快，預計今年可達到5%增長目標，為香港經濟﻿復甦進一步注入強心針。目前香港已經孕育超過10間獨角獸企業，創新科技成為香港未來經濟發展新希望，可成為國際創科中心，而傳統行業如金融業則受惠國家金融改革開放、市場互聯互通擴容提速，競爭優勢亦持續增強，香港經濟有望突破長期低增長的瓶頸。



333間企業進駐 超出目標一成



事實上，世界經濟﻿復甦步履蹣跚，西方發達國家如德國、英國已陷入停滯或衰退邊緣，但中國經濟保持向好，首三季增長5.2%，外資大行紛紛上調中國經濟增長預測，外資企業加碼布局中國。從第六屆中國國際進口博覽會與第二屆國際金融領袖投資峰會論壇分別吸引包括歐美在內貿易代表團及跨國金融企業高管來華，可見外資企業繼續看好內地與香港前景、重視市場發展機遇，並再次引證全球經濟、金融重心東移大勢持續。



隨著香港積極主動融入國家發展大局，例如參與共建“一帶一路”，聯通內地與國際的功能與角色持續增強，從而吸引更多外國企業進駐。投資推廣署數據顯示，今年首10個月，約333間內地與海外企業落戶或在港擴展業務，按年增長三成以上，對比每年吸引約300企落戶的目標，超出一成以上，可見香港在營商吸引力與競爭力有增無減，企業以實際行動押注看好香港。



歐資進取 借道香港布局內地



值得留意的是，今年進駐香港的300多間企業中，外資企業占有相當比例，其中歐資企業表現進取，占有四分之一的比重，數量近80間，按年增加約7%，相信與歐洲經濟不景氣、陷入衰退邊緣有關。歐資企業比前更加重視內地、香港市場，因而紛紛在港建立據點，積極布局內地市場，展現香港聯通內地與國際的橋梁作用日益重要。



此外，引進重點企業辦公室亦成功吸引首批30間企業落戶，其中已公開的20間企業，包括4間來自美英的生物醫藥企業，例如英國的阿斯利康、美國的聖諾醫藥等，不約而同看好香港生物醫藥行業發展前景。



港宜增資源 多設海外經貿辦



外企持續進駐香港，有助提升國際化優勢。為了配合發掘更多藍海市場、吸引更多外企落戶，當局宜增撥資源，設立更多海外經濟貿易辦事處。事實上，現時香港在全球有14個經貿辦，但主要集中在美歐市場，隨著世界經濟重心東移亞洲，在東盟、中東、中亞、非洲等地設立經貿據點顯然具有迫切性。



投資推廣署提供的數據，去年母公司在境外的駐港企業約有9000間，當中來自內地的企業最多，為數2000多間，來自日本、美國、英國的企業則分別有1300、1200與600多間，可見香港國際化優勢突出。值得留意的是，在港舉行的國際金融盛事陸續有來，包括月底召開的國際結算銀行高級別會議、下月初沙特未來投資倡議研究所在港舉辦的“PRIORITY”亞洲峰會以及明年3月舉辦第二屆“裕澤香江”高峰論壇，國際財金猛人將匯聚香港，凸顯香港國際樞紐地位。



香港國際化優勢不斷提升，加上特區政府主動作為，搶人才、搶企業、謀發展，香港經濟增長動能將逐步增強，瑞銀預期今年香港經濟增長3.6%，比當局估計3.2%增幅為高，外資看好香港可見一斑。