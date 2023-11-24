﻿恒生：外資明年有望流入港股

李佩珊（左）認為，現時是投資優質債券的好時機。旁為薛永輝。(大公報) 中評社香港11月24日電／2023年港股交易日只剩下大約一個月時間，恒指現水平（17893點）相對去年底收市（19781點）仍有1888點差距，極大機會連續四年錄得跌市。展望2024年，恒生投資管理公司董事兼投資總監薛永輝表示，恒指現時估值低，相信港股下行空間有限，但由於外圍仍充斥不穩定因素，建議投資者採取低風險的投資策略。



大公報報導，薛永輝預期恒指今年“應是負回報”，主要是港股近年持續受多項不利因素影響，大部分亦已發生，導致恒指估值偏低，以市賬率（P／B）計大致於1倍水平上下浮動。無論是以市賬率還是股息率衡量，他認為，恒指現時已接近見底，惟能否見底回升，或者升幅是多是少，仍需視乎多項宏觀因素能否成為恒指的“催化劑”。



美息近見頂 港債市看好



美國通脹水平有緩慢下降趨勢，儘管薛永輝相信仍會高於美聯儲訂下的2%目標水平，惟美國經濟增速料於明年減慢，美元指數若相應走弱，資金或流向非美元資產例如港股。假如美聯儲明年開始減息，中國內地將有更大空間推出刺激經濟措施。如再加上中美關係保持穩定甚至有所改善，有望刺激恒指估值回升，港股有機會跑贏美股。



恒生投資管理目前對中國內地及香港股票的觀點為“持平”。該行對恒指並未有具體預測目標。



恒生投資管理公司董事兼行政總裁李佩珊表示，在現時高利率和高債券收益率的環境下，固定收益資產（包括債券）對於尋求收益、表現穩定和分散風險的投資者而言，可以做到平衡風險及回報。舉例說，根據香港投資基金公會（HKIFA）年初至6月數據，香港零售基金淨流入主要來自債券基金，淨流入超過40億美元，而同一時期的股票、多元資產、貨幣市場基金均見淨贖回，反映本地市場對債券產品有殷切需求。



隨著美聯儲加息周期接近尾聲及展望息率見頂，她認為，現在以至明年將會是投資者考慮優質債券投資的好時機。恒生投資現時偏好亞洲及香港市場債券，尤其是投資級別及政府債等高質素債券。