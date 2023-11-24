中評社北京11月24日電／網評：下一個“中國”，還是中國



來源：人民日報 作者：鄒翔



“中國政府致力於不斷提高開放水平、全面優化營商環境等，這對於跨國企業來說提供了確定性”“中國擁有大量的研發人才，我們基於中國市場，致力於打造科技創新的生態圈”“這裡的投資環境不斷優化，我們選擇持續和中國市場同行，共同發展”……今年以來，一批知名外企高管紛紛來華尋求擴大合作，用實際行動繼續為中國市場“投下信任票”，再次彰顯中國這片發展熱土對外商投資具有強大“磁吸力”。



中國市場對外資的吸引力，跨國企業感受最深。今年三季度，中國貿促會對700家外資企業進行調研訪問，八成受訪外資企業預期本年度利潤持平或有所提高，近九成預期未來5年利潤持平或有所提高。1—10月份，全國新設立外商投資企業41947家，同比增長32.1%，加拿大、英國、法國、瑞士、荷蘭實際對華投資同比分別增長110.3%、94.6%、90%、66.1%、33%。許多外企將投資中國視為“必選項”，開放的中國持續成為外資企業眼中的投資熱土。正如習近平總書記所指出的，“中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下一個‘中國’，還是中國”。



加碼中國市場的行動，源自對中國發展前景的堅定信心。今年以來，在世界經濟復甦乏力，不穩定、不確定、難預料因素增多，各國經濟都面臨不小挑戰的背景下，中國經濟頂住了壓力，穩定了規模，提升了質量。前三季度中國國內生產總值同比增長5.2%，增速在全球主要經濟體中名列前茅，10月份國民經濟發展的韌性、活力和潛力繼續顯現。中國仍然是全球增長最大引擎，今年對全球經濟增長的貢獻將達到1／3。事實雄辯地證明，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變也不會變。中國經濟高質量發展，為世界經濟增長注入強大正能量，將帶來更多市場機遇、增長機遇、合作機遇。



投資中國市場的信心，與中國越開越大的開放大門密不可分。不久前舉辦的第六屆中國國際進口博覽會，按年計意向成交創歷屆新高，金額達784.1億美元、比上屆增長6.7%，以實打實的數字向世界說明“14億多中國人民邁向現代化是中國帶給世界的巨大機遇”。第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇形成了458項成果，中外企業達成972億美元的項目合作協議。無論是進博會、廣交會、服貿會、消博會等展會平台，還是推動共建“一帶一路”更高質量、更高水平的新發展，都為擴大開放、加強合作、促進發展繁榮不斷開辟新空間。“我們將堅持高質量發展，推進高水平對外開放，以中國式現代化為推動實現世界各國的現代化提供新機遇”，這是鄭重的宣示，更是務實的行動。



中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，這些優勢內在地展現出中國經濟增長的內在邏輯和強大韌性，也決定了中國吸引外資長期向好的趨勢不會改變。一家國際會計師事務所發布報告指出，“中國仍將是世界上最具吸引力的增長型市場。”著眼長遠，中國打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變，並將不斷完善外商投資權益保護機制，進一步縮減外商投資准入負面清單，全面保障外商投資企業國民待遇。實踐將繼續證明：投資中國就是投資未來，選擇中國就是選擇未來。



麥肯錫全球研究院估算，2020年中國有55座城市屬於高收入城市之列，覆蓋中國27%的人口，到2030年中國高收入城市的數量將增至93座，覆蓋44%的人口，並得出結論：“如果在全球尋找增長，答案一目了然。”中國經濟的大海，千帆競發，百舸爭流。在開放中不斷發展進步的中國，充滿無限可能的中國市場，必將吸引更多跨國企業來華投資興業，與中國企業共同書寫更多以高質量發展為世界提供新機遇的動人篇章。