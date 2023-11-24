共建“一帶一路”未來十年發展展望發布

（來一次：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華社報導，推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室11月24日發布《堅定不移推進共建“一帶一路”高質量發展走深走實的願景與行動——共建“一帶一路”未來十年發展展望》，研究提出未來十年高質量共建“一帶一路”的願景思路和務實行動舉措。



這份報告約1.3萬字，除前言外共5個部分，分別是十年來共建“一帶一路”的成就與啟示、未來十年共建“一帶一路”總體構想、未來十年發展的重點領域和方向、未來十年發展的路徑和舉措，以及展望。



報告提出，中國倡議各方在推進共建“一帶一路”合作中，注重做好“五個統籌”，即統籌繼承和創新、統籌政府和市場、統籌雙邊和多邊、統籌規模和效益以及統籌發展和安全。報告還提出，堅持共商、共建、共享，堅持開放、綠色、廉潔，堅持高標準、惠民生、可持續等原則理念。



在發展目標方面，報告提出，力爭未來十年左右時間，各方朝著平等合作、互利互惠的目標相向而行，推動共建“一帶一路”進入高質量發展的新階段。具體包括五大目標，即互聯互通網絡更加暢通高效，各領域務實合作邁上新台階，共建國家人民獲得感、幸福感進一步增強，中國更高水平開放型經濟新體制基本形成，人類命運共同體理念日益深入人心。



報告同時明確了共建“一帶一路”未來十年發展的重點領域和方向：政策溝通上，聚焦多邊深入推進合作，構建多層次政府間政策交流對接機制，深入推進規則標準對接；設施聯通上，大力推進陸上通道建設，深化與共建國家海上互聯互通，推動共建“空中絲綢之路”高質量發展，促進信息基礎設施安全高效互通；貿易暢通上，拓展全球貿易合作，加強雙向投資合作，提高貿易投資自由化便利化水平；資金融通上，健全金融合作機制，拓展投融資新渠道；民心相通上，加強教育培訓合作，加強文化、旅遊和體育合作，加強政黨和民間組織等合作，加強媒體與智庫合作；新領域合作上，推進共建“一帶一路”綠色發展，加快培育數字領域合作新業態新模式，打造“一帶一路”科技創新合作新高地，積極深化衛生健康領域國際合作。