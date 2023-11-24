蕭美琴回“娘家”受歡迎　綠委搶合照

蕭美琴返回“立院”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月24日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴今天回到“娘家”“立法院”，並獲得民進黨“立法院”黨團熱情歡呼，高喊蕭美琴當選。她說，許多黨團成員告訴她選情告急，她也不忍心，並迫切期待跟大家在選區，爭取更多人民的支持與認同。她也高喊，“賴蕭配”當選，“國會”過半，一起“做對的事，選對的人”。



蕭美琴出席黨團大會也紛紛跟黨內“立委”參選人合照，要搶著掛上競選看板。她曾任第5、6、8屆“立法委員”（2002－2005）、（2012－2020）。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘致詞也說，蕭美琴回娘家，“戰貓回來了”，過去是黨團成員、優秀的“立委”，一起奮戰，相信絕對不是狹隘副手作用，而是一加一大於二。他批，藍白只看到心機、鬥爭，不夠格當"國家"領導人。他更嘲諷說，昨天是感恩節，藍白陣營卻過成“愚人節”，是一出鬧劇。



柯建銘指出，賴蕭配是最佳組合，能夠承擔在國際上責任，捍衛“國家”、保衛“國家”。他說，今天才是選戰的開始，黨團要發動最長的甲動，奮戰到明年1月13日，這是一場非贏不可的選戰，捍衛民主價值，“最後的勝利一定是我們的”。



柯建銘說，蕭美琴之前赴美，提到最懷念黨團開會的阜杭早餐，未來一定可以在“總統府”共進早餐。



蕭美琴曾任多屆“立委”，她今天“回娘家”致詞表示，她以回娘家的心情來看大家，3年半前離開“立法院”的時候，沒想到這次以這樣的形態跟大家見面。她說，看到大家心情興奮激動，也很擔心，這幾天不斷有人告訴她選情告急，讓她不忍心並迫切期待跟大家在選區、基層，爭取更多台灣人民支持與認同。