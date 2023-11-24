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丹心報國 英雄回家
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2023-11-24 11:11:53
11月23日，空軍兩架殲－20飛機為護送烈士遺骸回國的運－20專機護航。（來源：新華社）
中評社北京11月24日電／據新華網報導，11月23日11時32分許，一架搭載著25位志願軍烈士遺骸的中國空軍運－20運輸機降落在沈陽桃仙國際機場。第十批在韓中國人民志願軍烈士遺骸回到祖國懷抱。
去時少年身，歸來英雄魂。2014年以來，我國連續10年從韓國迎回10批938位在韓志願軍烈士遺骸，並為其中10名烈士找到了親人。
忠魂歸故土，浩氣存天地。祖國從未忘記，人民永遠銘記！
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