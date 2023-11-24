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侯副手是他！趙少康：若藍白還能合 我樂見
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2023-11-24 11:02:46
中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）藍白整合破局，中國國民黨2024參選人侯友宜24日早上11點在中常會宣布副手人選，確定是戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康。趙少康也說，如果藍白到現在還能合，他樂見也非常希望。
國民黨上午11時舉行中常會，公布侯友宜副手人選，黨主席朱立倫也會發表談話，接著11時45分侯友宜前往“中選會”登記成為候選人。
趙少康上午抵達國民黨中央黨部，相當低調。
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