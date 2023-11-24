沖繩民眾舉行大型反戰和平集會

11月23日，在日本沖繩縣，民眾在集會上高呼口號。（來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據新華網報導，日本沖繩縣民眾23日在縣首府那霸市舉行大型反戰和平集會，強烈反對日本政府和美軍將沖繩打造成軍事要塞的企圖，呼籲通過對話開啟和平之路。



來自沖繩各地約7500名民眾參加了當天的集會。主辦集會的市民團體“不能讓沖繩再次淪為戰場縣民之會”共同代表瑞慶覽長敏致辭說，這次集會的主旨就是絕對不能再讓沖繩捲入戰爭，要團結一心去開創和平；沖繩人需要的不是基地，不是導彈，不是戰時避難所，而是可以安心生活的和平社會。



主辦方另一共同代表具志堅隆鬆長期從事二戰沖繩戰役中死難者遺骸的收集工作。他在接受新華社記者採訪時表示，日本政府和美軍企圖再次將沖繩打造成軍事上的“防波堤”，這意味著沖繩民眾有可能再次成為犧牲品，不發聲反對的話，沖繩人的未來生存可能都成問題。



沖繩國際大學教授前泊博盛在演講中指出，在美國看來，沖繩就是“消耗品”，而日本本土大多數人對沖繩可能再次淪為戰場持“旁觀者”態度，沖繩人應該通過自己的努力堅持走和平之路。



在集會現場征集反戰和平簽名的當地高中生上原一路告訴記者，沖繩經歷過戰爭，現在沖繩的基地問題又經常上新聞，作為沖繩的年輕人，自己不想經歷戰爭，也不想讓未來的孩子們經歷戰爭，這需要更多人發聲。



集會上，來自沖繩縣石垣島、宮古島、與那國島等地反戰團體代表紛紛發言，對日本政府將西南離島陸續打造成自衛隊導彈基地、強化日美聯合軍演等舉動表示擔憂和反對。



集會主辦方最後發表了“對話建立信任才是通往和平之路”的宣言，呼籲通過當天的集會將沖繩反戰活動擴散到日本全境，制止日本政府在通向戰爭的道路上“暴走”。