全球央行逾20行長下周雲集香港

金管局今年3月與國際結算銀行在港舉辦金融監管界國際研討會，匯聚了逾百位來自超過25個經濟體系的央行和監管機構高級官員，研討會舉辦得非常成功。＼資料圖片 中評社香港11月24日電／由香港金融管理局與國際結算銀行（BIS）合辦的高級別會議，將於下周一及二（11月27日及28日）在香港舉行。金管局總裁餘偉文昨日透過金管局專欄撰文表示，屆時超過20位現任央行行長與副行長以及8位前任行長將會出席會議，這是香港自疫情以來首次舉辦中央銀行行長級別的大型會議。



﻿大公報報導，根據會議日程，出席活動的現任或前任央行行長包括：中國人民銀行行長潘功勝、前任行長周小川；金管局總裁餘偉文、前任總裁兼金融學院高級顧問陳德霖；以及來自英國、新加坡、澳洲、印度、西班牙、瑞典、泰國、日本等地的央行行長及副行長，陣容鼎盛。



今次高級別會議也標誌著金管局成立30周年及國際結算銀行亞太區代表辦事處在香港成立25周年。餘偉文表示，國際結算銀行於1930年成立，總部位於瑞士巴塞爾，被譽為“中央銀行的銀行”。



保持國際金融中心地位



BIS致力於促進中央銀行之間的合作與交流，維護全球貨幣與金融穩定。金管局自1996年成為其成員之一。



除BIS外，金管局亦參與另外兩個總部設於巴塞爾的重要國際標準制定機構：金融穩定理事會（FSB）及巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）。金管局同時也是許多其他金融和貨幣領域的國際和區域組織成員。



餘偉文表示，參與這些國際組織對金管局有效履行監管職責及保持香港國際金融中心地位至關重要。透過這些組織及會議，金管局可以針對一些可能影響本港市場的重要政策事宜，與其他央行互相取經借鏡，確保香港處於國際金融發展的前沿。香港是開放型經濟體，加上許多來自世界各地的金融機構駐扎香港，特別容易受環球因素影響，故需要在國際組織積極發聲，確保出台的倡議和政策能在香港，甚至區域內得到采納和執行。



餘偉文現時也擔任BIS主要新興市場經濟體行長會議及FSB亞洲區域咨詢小組主席。他說，兩項任命是對金管局貢獻於國際金融界的一種肯定，體現香港作為國際金融中心的重要性，也有助於提升香港在國際監管組織的聲望。他補充說，金管局及其他香港監管機構的代表，歷年來也曾在不同的國際組織及其工作小組等擔任領導角色。除BIS外，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行集團成員國際金融公司（IFC）都在香港設立了辦事處。



分享港金融科技發展經驗



香港是全球主要的國際金融中心之一。餘偉文認為，香港在金融科技（Fintech）和環境、社會及管治（ESG）等新興領域位列前沿，能夠在政策討論中提供有用的意見和經驗。亞洲各地處於經濟和金融發展進程的不同階段，香港除了有義務在國際組織反映亞洲的聲音，同時也要確保區內央行及監管機構能夠及時瞭解國際最新發展。



餘偉文總結說，當今世界錯綜複雜，地緣政治已逐漸滲入政府間往來，但國際金融監管卻始終如一地堅守高度專業和協作精神，專注於維護國際金融體系穩定的工作。他期待幾天後歡迎一眾嘉賓來到香港，一起回顧與展望相關工作事宜。