藍白合破局　郭台銘角色藍委意見有分岐

藍委游毓蘭接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月24日電（記者 俞敦平）鴻海創辦人郭台銘23日晚間於台北君悅飯店舉行的藍白合的會議，在野五巨頭郭台銘、台灣民眾黨主席、大選參選人柯文哲、馬英九、中國國民黨大選參選人侯友宜和國民黨主席朱立倫同台討論藍白合，但最終以雙方談判破裂告終。對此，國民黨“立委”游毓蘭和陳玉珍分24日上午在“立院”受訪時分別表示了不同的看法。游毓蘭痛批郭台銘角色錯亂，暴露狼子之心。陳玉珍不贊同，她認為郭台銘已經展現了他對“中華民國”的熱愛和大局為重的態度。



游毓蘭痛批柯文哲和郭台銘的做法，認為他們是在搞陰謀，想要吃掉侯友宜。她指出，郭台銘從5月17日宣布支持侯友宜後，就一直變臉，連署過程中也有不少問題。她質疑郭台銘是否還是當年創業時的精明商人，還是已經角色錯亂，不清楚自己的定位和功能。她說，郭台銘昨天在會議上，不但不尊重馬英九和朱立倫的身份，還暴露了自己和柯文哲的2打1的計劃，讓人看清他的狼子之心。她也批評柯文哲是反覆無常的人，不適合帶領國家。



陳玉珍則表示，她不贊同游毓蘭的看法。她認為郭台銘已經展現了他對“中華民國”的熱愛和大局為重的態度，希望主流民意可以團結。她說，國民黨應該把郭台銘拉進來，當作可以結合的力量，因為郭台銘還是有一些知識藍和經濟藍的支持者。她認為，郭台銘看起來是會退選，而且他也有近百萬的連署支持力道。