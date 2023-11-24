MPF本月人均賺9900元　全年有望扭虧

強積金主要基金表現（大公報） 中評社香港11月24日電／積金評級最新資料顯示，強積金（MPF）11月份有望錄得在2023年第二高的單月回報。截至今年11月20日，強積金的投資回報約4.41%，年初至今的收益約為1.57%。積金評級估算，11月份強積金投資收益約為464億元，即469萬名強積金成員平均收益約9900元，令強積金今年轉虧為盈，年初至今投資收益約為156億元。



大公報報導，積金評級指，儘管本地股市出現正向反彈，但“香港及中國股票基金”仍繼續落後，截至11月20日，其年初至今的虧損約為9.05%，而“美國股票基金”的年初至今收益約為18.17%，預計“香港及中國股票基金”在最近5年中第4年跑輸“美國股票基金”。“香港及中國股票基金”和“美國股票基金”之間持續的回報差距，突顯了分散投資的重要性。



積金評級主席叢特朗普指出，強積金在11月的表現回勇，預示2023年強積金將有機會錄得正數的投資收益，成員熱切期待全年強積金回報。在經歷了艱難的10月份，首10個月強積金錄得約2.72%的虧損，但預計11月份市場反彈將帶來約4.41%的投資收益，使強積金處於有利位置，避免可能出現的連續三年虧損。該公司估算截至11月底強積金總資產約為1.114萬億元，即自年初以來增加約630億元，相等於成員平均賬戶結餘約23.73萬元。