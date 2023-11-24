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快訊：國民黨侯友宜副手是趙少康
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2023-11-24 10:56:17
國民黨召開中常會，趙少康已進場。他就是國民黨2024參選人侯友宜的副手。（中評社 張嘉文攝）
中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）在野陣營23日於君悅飯店談判破裂，國民黨24日上午11時召開中常會，宣布侯友宜副手人選，隨後前往“中選會”登記。中廣董事長趙少康已經進場，他就是侯友宜的副手，將組成侯趙配。
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