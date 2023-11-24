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蕭美琴成副手候選人 維安升級女隨扈緊跟
http://www.CRNTT.com
2023-11-24 11:22:53
蕭美琴登記為候選人，特別派女性隨扈。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北11月24日電（記者 黃筱筠）過去曾任“立委”、民進黨2024副手候選人蕭美琴今天返抵“立法院”“娘家”，由於蕭已經登記為候選人，“國安局”所配置的維安特勤也在周邊保持警戒，蕭的隨身隨扈也特別安排女性隨扈。
蕭美琴來到“立法院”，不衹有特勤隨扈，連“立法院”的警力都有增加。民進黨“立委”也約有43位出席合影。
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