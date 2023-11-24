周大福多賺近四成　看好內地珠寶市場

（左起）周大福董事總經理黃紹基、副主席鄭志恒、副主席鄭志雯、首席財務官鄭炳熙。(大公報) 中評社香港11月24日電／周大福（01929）主席鄭家純早前談及正物色接班人，惹來市場揣測家族不和，甚至出現爭產。同屬鄭氏家族旗下集團副主席鄭志恒否認傳聞，另一副主席鄭志雯強調，雙方分工清晰。



否認爭產 家族成員分工清晰



大公報報導，鄭家純女兒鄭志雯回應指，最重要將周大福珠寶的品牌重塑，目標轉型及提升品牌，同心協力做好生意。作為鄭家純侄兒的鄭志恒強調與鄭志雯的分工清晰。



周大福公布，截至9月底止上半財年，總營業額錄得495.26億元，按年增長6.4%，股東應占淨利潤為45.51億港元，增長36.4%。董事會宣派中期息每股0.25元，派息率約54.9%。鄭志雯表示，預期下半年現金流繼續強勁，全年派息率將維持70%至80%水平。



首席財務官鄭炳熙提到，集團一直保持審慎理財的方針，面對市場環境的挑戰，繼續以保守作風穩健做事，會否如以往派發特別息，要視乎有否充裕現金而定。



集團在上半財年在內地開設189間店舖，預期全年度淨增店舖約300至400間，較年初目標600至800間減半。董事總經理黃紹基解釋，集團原計劃在2025年店數達7000間，目前已超標完成。他續說，考慮到要有效益貢獻，因此決定將開店戰略放慢，重點做好“內功”。



在7月至9月，周大福在內地同店銷售按年跌12.5%，根據最新披露，在10月1日至11月18日期間，內地同店銷售已改善至增長6.7%。鄭炳熙認為，在去年低基數影響下，預期下半年同店銷售仍可維持正數增長。



鄭志恒表示，雖然預期內地的﻿復甦或需循序漸進，以及出現各地﻿復甦速度不勻的情況，但集團對內地珠寶市場、中長期經濟增長前景仍然充滿信心。



周大福昨日收市後派成績表，股價在交易時段先跌後升，尾市高見12.08元，收報12.04元，升逾2%。