承擔大國責任才能合力造福世界

習近平出席美國友好團體聯合歡迎宴會並發表演講（來源：新華社） 中評社北京11月24日電／據人民日報報導，中美元首舊金山會晤是一次為中美關係增信釋疑、管控分歧、拓展合作的重要會晤，也是一次為動蕩變革的世界注入確定性、提升穩定性的重要會晤。“期待中美在全球性議題上發揮重要作用”“中美各自的成功是彼此的機遇，進而也是國際社會其他國家的機遇”……連日來，國際社會積極評價此次會晤。



作為兩個大國和聯合國安理會常任理事國，中美承擔著特殊國際責任和義務。面對變亂交織的世界，中美更需要有寬廣的胸懷，展現大國格局、拿出大國擔當、發揮大國作用。習近平主席在舊金山會晤中明確提出“共同承擔大國責任”，強調“解決人類社會面臨的麻煩離不開大國合作。中美應該做表率，加強在國際和地區問題上的協調合作，向全球提供更多公共產品。雙方提出的倡議要彼此開放，也可以協調對接，形成合力，造福世界”。



承擔大國責任，首先要有大國格局。習近平主席指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，中美有兩種選擇：一種是加強團結合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界安全和繁榮。另一種是抱持零和思維，挑動陣營對立，讓世界走向動蕩和分裂。兩種選擇代表著兩個方向，將決定人類前途和地球未來。正是從這個高度出發，習近平主席在美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講時提出：“中國願意同美國做夥伴、做朋友。我們處理中美關係的根本遵循就是相互尊重、和平共處、合作共贏。”

