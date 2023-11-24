杭州市僑聯赴四川廣元市開展考察調研

（來源：中國僑網） 中評社北京11月24日電／據中國僑網報導，近日，杭州市僑聯黨組書記裘建平率市轄有關縣區僑聯負責人和部分僑商代表組成的考察調研組赴四川廣元市開展東西部協作對口支援暨教育幫扶捐贈活動。



考察調研組一行先後前往中國（西部）廣元綠色家居產業城、利州區“僑胞之家”和僑企廣元市龍洲園食品有限公司等地，通過現場聆聽講解、實地調研和座談交流等方式，詳細瞭解綠色家居產業城規劃布局和企業入駐情況、“僑胞之家”陣地作用發揮和企業生產經營情況等。



考察期間，調研組一行還赴劍閣縣抄手小學開展教育幫扶捐贈活動，款項專門用於改善學校教學設備和學生寄宿生活條件，並勉勵在校學生一定要好好學習，長大建設家鄉、回報祖國。



活動結束後，考察調研組前往劍門關·中國華僑國際文化交流基地參觀，深度瞭解翠雲廊七次大規模種樹歷史、“官民相禁剪伐”“交樹交印”等歷代植柏護柏政令，以及現今開展生態立法、執法、探索“樹長制”等著力蜀道遺址保護情況，深刻領悟翠雲廊的生態智慧和蘊含的中華優秀傳統歷史文化。



考察調研組表示，將用心用情用力做好杭州與廣元兩地結對共建工作，後續將組織動員杭州市僑界持續推動東西部協作向縱深推進。