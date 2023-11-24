郭正亮憶1999君悅也有大選談判　結局一樣

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月24日電／藍白郭三方會談23日在台北市君悅飯店不歡而散。前“立委”郭正亮昨日在節目中表示，重要談判若開直播“簡直是在開大家玩笑”！昨日的會談讓他想起1999年，章孝嚴代表國民黨，也是在君悅飯店(當時為凱悅飯店)，希望宋楚瑜退選。



君悅飯店的前身為凱悅飯店，在1999年曾有一場“宋章會”，當時國民黨由秘書長章孝嚴(現名：蔣孝嚴)與已經宣布參選“總統”的前台灣省長宋楚瑜會談，希望讓宋楚瑜回頭，避免藍營在2000年“總統”大選中分裂。不過，這場“宋章會”並沒有達到國民黨預期的效果，宋楚瑜仍堅持參選，藍營分裂，最後由代表民進黨參選的陳水扁當選“總統”。



根據台媒報導，郭正亮昨日在政論節目《新聞大白話》中語重心長地表示，三方最後若要談出結果，“怎麼可能直播呢？這簡直是在開大家的玩笑”，也讓他想起1999年的這一幕，那一年章孝嚴以國民黨秘書長的身分代表國民黨，地點也是在君悅飯店，跟宋楚瑜見最後一面，希望他不要出來參選。



郭正亮說，當時當然也是私下談，但最終也是破局，宋楚瑜還是決定參選。郭正亮認為，瞭解談判的人都知道，最後就是要講出雙方的需求，談判本來就是一種交換、交易，正與副的資源落差那麼大，怎麼可能直播，簡直是開玩笑，“是要讓‘全國’民眾來笑你嗎？這簡直是莫名其妙！”



談至鴻海創辦人郭台銘，郭正亮分析，國民黨基本上從頭到尾就是在弱化郭台銘的角色，但柯文哲認為若不整合郭台銘是不行的，於是三方便有談判地點之爭。對於郭台銘在會場當場嗆馬英九與朱立倫是不速之客，郭正亮則認為，也許侯友宜會擔心一對二壓力大，談判加上馬英九是合理的。



