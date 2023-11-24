柯吳配！柯文哲與副手吳欣盈抵達選委會

民眾黨2024參選人柯文哲與副手吳欣盈到“中選會”登記參選。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）非綠陣營整合破局，台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲在24日上午11點前往“中選會”登記參選，副手新光集團第三代千金、民眾黨不分區“立委”吳欣盈也跟著曝光。



吳欣盈上午穿著白色套裝，花色內搭，踩著細跟高跟鞋，經過精心打扮。



現年45歲的吳欣盈是新光金控前董事長吳東進長女，在美國出生，除了新光集團的歷練外，在美求學時也曾在美國NBC記者團隊工作，及畢業後擔任倫敦美林投資管理公司分析師、英國公益慈善協會董事、美國公益慈善商場國際董事。現為民眾黨“立委”、新光人壽慈善基金會執行長、新光人壽保險公司副總經理、台灣工商企業聯合會監事。



吳欣盈在2022年11月2日因民眾黨前“立委”蔡壁如碩士論文涉爭議請辭後，遞補為民眾黨不分區“立委”，今年7月底曾傳出吳有意參與台北市第7選區（信義、南松山）“立委”選舉，但在柯文哲勸說下，吳以“孩子太小沒時間準備選舉”為由並未參選任何區域“立委”。



吳欣盈的父親是新光金控創辦人吳東進，祖父是新光集團創辦人吳火獅，母親許嫺嫺是太子集團創辦人許勝發次女，外公是太子汽車集團的創辦人許勝發，曾當過國民黨第一屆增額“立委”，家族在政界、商界都有舉足輕重的地位。



中國國民黨2024參選人侯友宜也預計將在24日上午11點45分赴“中選會”登記參選。侯友宜副手是中廣董事長趙少康。