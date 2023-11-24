香港貨櫃吞吐今年料跌出十大

來源:香港文匯報 中評社香港11月24日電／環球復甦未如預期，與鄰近港口競爭加劇。



香港文匯報報導，曾經連續十多年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量排行榜第一的香港，近年排名每況愈下。香港國際貨櫃碼頭（HIT）昨預計2023年香港港口貨櫃吞吐量，將由2019年時的1，800萬標準箱，跌至今年約1，400萬標準箱，將跌出全球港口吞吐量排行榜前十名。HIT指，近年面對全球經濟放緩、貿易需求下跌、地緣政局、疫情恢復緩慢，以及鄰近港口競爭等多項因素，葵青貨櫃碼頭吞吐量持續下降。而業內人士則認為，受到貨源腹地、成本等因素制約，香港貨櫃吞吐下跌是意料中事，香港的國際航運中心地位應該要朝高增值方向發展。



HIT指出，相比2019年，2023年葵青貨櫃碼頭整體吞吐量的跌幅約24%，其中的出入口貨量更下跌41%，情況嚴重。儘管今年初內地全面復常通關，多項防疫政策取消，但在新冠疫情期間，航運公司大多將貨物轉移到鄰近港口，葵青的吞吐量無法回復到疫情前水平。據估計，香港已流失了約200萬個標準貨櫃至南沙和深圳港。



全球生產布局變 貨源腹地減



另外，對於早前有傳聞指九號貨櫃碼頭大部分用地已經停用，HIT昨澄清指傳聞並不正確，HIT表示僅九號貨櫃碼頭北一幅佔地衹有約19公頃之用地因市場需求不足，自2020年起陸續停用，及至2022年該幅用地整體停用。HIT指，目前葵青貨櫃碼頭堆場平均使用率衹有約50%，未充分利用的土地約80公頃。



香港付貨人委員會主席林宣武接受香港文匯報訪問時亦指出，環球經濟復甦未如預期，以及中美關係緊張等因素影響，香港的貨運業前景的確不樂觀。他預計，未來5至10年本港的吞吐量不會升，只會跌。他指，業界正期望年底會出台一些幫助到貨運業的發展政策，但相信本港未來應循高增值服務發展，如律師、保險等服務。



他解釋，香港的貨物主要來自南中國的工廠，但近8至10年來，全球的生產布局改變，貿易商因美國的政治風險大大減少了對香港及內地的採購，採購轉移去了東盟、墨西哥等地，而香港一向運貨成本較南中國的3個碼頭為高，隨著內地的港口愈來愈完善，加上內地不時有對貨運業提供優惠，都令香港與內地港口的差距愈拉愈闊。

