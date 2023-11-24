（來源：新華社） 中評社香港11月24日電／據新華網報導，聯合出版集團旗下香港教育圖書有限公司23日舉辦香港教育研究院成立典禮。香港教育研究院以促進香港教育、推動粵港澳大灣區文教事業合作交流及弘揚中華文化為根本宗旨。



香港教育研究院主席李家駒在典禮上致辭表示，研究院將以開放、包容和創新的態度，與各界共同努力，為香港教育事業的繁榮和發展貢獻力量，幫助香港青少年群體提升自我、展現潛能，增強民族自豪感和對國家的歸屬感，成長為能肩負起貢獻祖國、建設香港重任的人才棟梁。



香港教育研究院秘書長容向紅向與會嘉賓介紹研究院的發展計劃。她表示，期望通過調研和交流，搜集、分析學校豐富實踐經驗，發掘學校成功事例及前線教師面對的困難和挑戰，共同探索如何在教學過程中把學習內容有效轉化成促進學生健康成長的品質和內涵。將於2024年2月啟動“教師網”，建立在線文化教育信息平台。



據悉，研究院還將配合不同調研主題以及業界關注的焦點，邀請專家學者、校長教師及熱心教育的社會人士進行研討座談，深入交流意見，為促進業界良好發展提供思路和基礎。



香港教育研究院委托香港政策研究所在今年8月至10月進行“新時代價值觀教育策略研究”，並於當日活動上發表報告摘要。報告回顧了香港價值觀教育的發展，肯定了香港本地學校近幾年的實施進展，並參考了內地和新加坡的政策及經驗，提出10項策略性建議。



香港政策研究所董事暨行政總裁馮可強希望，香港價值觀教育能夠培養學生的社會關懷、責任感和承擔感，並願意在將來服務香港。