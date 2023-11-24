香港會計師公會理事會選舉

“2023香港會計師公會理事會選舉論壇”前晚舉行，15位理事候選人應邀出席。（來源：大公報） 中評社香港11月24日電／據大公報報導，會計界立法會議員黃俊碩與香港會計咨詢專家協會於22日晚，聯合15位會計師公會理事候選人一同舉辦“2023香港會計師公會理事會選舉論壇”。財經事務及庫務局局長許正宇、會計及財務匯報局主席黃天祐、香港會計師公會會長方蘊萱呼籲各位會員積極參與本次選舉，為香港會計師公會未來發展投出重要的一票。



許正宇表示，本屆選舉作為“修改會計師公會理事會選舉機制”、提升公會機構管制效能的首屆選舉，希望各位會員積極參與。他非常感謝香港會計師公會在新會計專業規管制度推動中做出諸多貢獻，政府亦在未來同會計師公會協手同行。在2023施政報告中，行政長官提出多項措施以鞏固、發揮香港金融服務優勢和新大灣區金融合作，將會帶動會計行業服務需求，為香港發展挖掘更多潛力。



投票將於下月4日截止



黃天祐強調，理事會成員的工作是監督公會運作，確保公會有效運作，為會員、業界以及公眾服務。本次選舉候選人均獲得了會財局咨詢委員會慎重考慮。會財局在未來將持續與會計師公會一道，為業界健康發展，一同為香港“由治及興”做出努力。



在論壇上，15位候選人介紹了自己的政策綱領，他們很多都提到要加強CPD課程內容、推動ESG板塊訓練、增強公會與業界和政府的溝通、推動人工智能和大數據的應用，提高女會計師在公會理事會的比例並建立支持女性職涯成長的平台等。黃俊碩還廣泛徵求業界熱點問題請各候選人進行回答，會計師機構代表認為此次論壇非常成功，每位候選人都表現出色，看到了香港會計界的新氣象。



據悉，“2023香港會計師公會理事會選舉”已於11月22日上午9時開始，將於12月4日下午5時30分截止，15位候選人角逐12個席位，會員可通過電子投票系統或紙質票進行投票。