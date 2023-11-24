王鴻薇：藍白不合好聚好散　不要互相指責

王鴻薇。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月24日電（記者 俞敦平）國民黨“立委”王鴻薇24日於“立院”受訪時，針對昨天的藍白合談會，表示非常遺憾，認為會談的氣氛、場地、時間等因素，都讓整個過程變得對立和尷尬，最後無法達成共識。她也批評鴻海創辦人郭台銘將馬英九、國民黨主席朱立倫稱為不速之客，是一種羞辱，讓國民黨的支持者感到不滿。



王鴻薇表示，她覺得昨天的會談，最後會不歡而散，有幾個關鍵點。第一個是，這個場地是郭台銘出錢租地，所以他是主人，但是當時馬、朱、侯進去的時候，現場不是很友善，甚至還有發言人彼此之間吵起來，還要求把麥克風收起來，這樣的一個氣氛，讓整個的場面變得非常對立。第二點是，馬、朱、侯在台上，大家都看到他們被晾了半個小時之久，這個也是大家覺得很傻眼，如果是一個有誠意的會談，主要的參與者，竟然在台上被晾了半個小時之久也是一點。第三點是，郭台銘一開始是溫馨喊話，他說那個場地是他跟他的太太就結婚的場地，可是他後來又特別提到有重量級的不速之客，這一點也讓很多藍營支持者不滿。馬英九跟朱立倫，不管你喜不喜歡他，但是他們至少是代表國民黨，這樣子被羞辱成不速之客。以上三點讓後來的整個會談破局，最後也蠻遺憾的啦，結果果然是不歡而散。



對於藍白合失敗的責任歸屬，王鴻薇說，現在不是去究責的時候，現在是要戰鬥的時候，要勝選的時候。她說，如果今天藍白還在落入在彼此互罵，互相責究那樣的狀況之下，那只會削弱彼此的戰力。她認為，大家還是要有一個共同的認知，因為政黨輪替是大家共同的目標。她希望，就是說藍白不和的話，大家也好聚好散，買賣不成人亦善。如果現在還是在互相指責對方的話，時間一秒一秒的過去，離選舉也不到兩個月。所以她還是認為，說現在不是究責的時候，對於藍白雙方，現在都是戰鬥，而且要贏得勝選的時候。