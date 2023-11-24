王鴻薇：希望“立委”選舉藍白仍能互相支持

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月24日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”王鴻薇24日於“立院”受訪時表示，對於大選上藍白破局感到可惜，但仍希望在“立委”選舉上能夠達成最大的公約數，支持彼此沒有提名的區域“立委”。她呼籲藍營支持者全力支持台中市第八選區的白營候選人蔡壁如，期待白營支持者能夠支持國民黨的候選人。她認為，如果將對“總統”候選人的不滿轉嫁到“立委”選舉上，將會更不利於國民黨的整體表現。



對於大選藍白破局，是否會影響“立委”選舉的合作，及是否擔心白營支持者的投票意願或轉向？王鴻薇表示，對於雙方都有提名的區域“立委”，她不清楚能否在短時間內做出整合。她個人覺得很可惜。在互相沒有提名的區域，大家還是應該去求取最大的公約數。她舉例說，在台中市第八選區，國民黨沒有提名，她呼籲藍營的支持者全力支持民眾黨蔡壁如。同樣，在民眾黨沒有提名的地方，民眾黨的支持者能夠全力支持國民黨的提名候選人。



王鴻薇還表示，她希望在24日之後，對於藍白雙方互相站台的規定，黨中央能夠有一致的決定，並根據各區域“立委”的需求和活動安排，決定是否開放讓民眾黨2024參選人柯文哲或鴻海創辦人郭台銘幫忙站台。柯文哲曾表示願意幫藍營的區域“立委”站台，她認為黨中央能有一致的決定會比較好。