民進黨率不分區形象牌登記　抗中色彩濃烈

民進黨秘書長許立明帶領不分區登記。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月24日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長許立明今天率領不分區“立委”參選人到“中選會”登記。許立明表示，向各領域支撐台灣的社會工作者表達感謝，願意答應民進黨邀請，擔任不分區“立委”。跟其他政黨比較起來，這次的不分區男女性別比例16：18，也有各專業及社團人士，“足以代表社會裡面各個領域的意見”，我們現在做的事情，都是在決定下一代的未來，所以這次民進黨的不分區，最重要的特色就是守護下一代。



民進黨今天到“中選會”完成不分區“立委”提名人登記，他們訴求給孩子們安心未來，做台灣的導護志工



許立明今天帶領多位不分區“立委”參選人穿著特製“導護志工台灣隊背心”，至“中選會”完成登記參選。前來的都是民進黨不分區名單中的形象牌。連任的游錫堃、柯建銘等人並未現身。



上午出席的包括靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、現任不分區“立委”洪申翰、羅美玲、范雲及藝人郭昱晴、醫師王正旭、律師陳俊翰等，他們現場呼口號，“給孩子們安心未來，做台灣的導護志工”的主訴求，為了讓台灣的下一代能夠獲得更加堅強的支持。



被認為抗中色彩濃厚的沈伯洋表示，過去他作為民間團體、作為監督政府的角色，大聲疾呼政府應該推動什麼樣的改革，而現在正是他認為應該轉換角色的時刻，進入體制內、成為服務者，推動數位治理改革、落實數位平台責任，以及針對不實資訊進行辨識與管制等，以守護台灣珍貴的自由民主環境。他更強調中國確實不斷透過認知作戰在影響台灣社會，試圖說服我們是孤獨的、民主是沒有用的，“這個就是我們現在民主自由的威脅”。民主並非完美、一定有缺陷，但衹有民主才可以創造靈魂與創意，這也是為什麼“沒有靈魂”的國家對台灣的存在如此不滿。



郭昱晴表示，近幾年台灣這塊土地，在民間藝術、影視文化等展演領域上，孕育越來越多元的本土創作，台灣的作品甚至開始在國際間展露頭角。郭昱晴也以有心人士刻意阻擋台灣提升自主“國防”力量為例表示，台灣越壯大，就越能感受到內部憂患與外力阻撓，若沒有其他力量與之抗衡，恐怕本土優秀的表演者、創作者，會被限縮在特定樣板的框架中，演出沒有靈魂的角色、說著言不由衷的台詞，這並不是台灣社會樂見的情況。

