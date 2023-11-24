美麗島最新民調：賴清德只贏侯友宜0.3%

2024大選，民進黨賴清德支持度31.4%、國民黨侯友宜31.1%、民眾黨柯文哲25.2%。（照片：美麗島電子報提供） 中評社台北11月24日電／藍白整合破局，《美麗島電子報》24日公布第77波2024大選追蹤民調，在三強鼎立的情況下，民進黨賴清德僅以31.4%維持領先，中國國民黨侯友宜31.1%緊追在後，台灣民眾黨柯文哲25.2%居末，“賴侯”兩人僅差0.3個百分點，藍綠幾乎平手。



民調結果顯示，在“賴侯柯”三強鼎立的狀況下，賴清德以31.4%維持領先、侯友宜31.1%位居第二、柯文哲墊底25.2%，賴、侯兩人僅差0.3個百分點。



對於“政黨輪替”議題，有27.8%民眾支持讓民進黨繼續執政，26.8%支持換國民黨做，衹有16.5%支持換民眾黨做，2.9%支持換無黨籍做。



此外，針對“如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投給柯、侯、郭當中民調最高的人”的非賴清德支持者，結果有45.3%民眾不認同此說法，40.3%認同。



美麗島電子報本次調查訪問期間是2023年11月21至23日，對象是以全台為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全台住宅電話進行“等比分層隨機抽樣”，隨機跳號（RDD）末2碼，有效樣本1331人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.7個百分點。依“內政部”最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。