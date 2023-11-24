美息見頂　全球股樓料回穩

中評社香港11月24日電／據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，聯儲局日前發布11月議息會議紀錄，稱聯邦公開市場委員會（FOMC）成員一致認為，利率仍將在一段時間內保持限制性。若通脹回落的進展不足，局方將收緊貨幣政策。反映成員對息口去向意見分歧，並非一致鷹派。聯儲局主席鮑威爾最近表示，若條件適合，將會毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策。儘管聯儲局鷹鴿爭鋒，筆者預計，加息壓力不會太大，距離息口見頂不遠。



大公報報導，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡裡表示，未能信服聯儲局加息周期經已完結看法。他寧願看到貨幣政策過度收緊，以令通脹在合理時間內回落至2%指標。



裡士滿聯儲銀行長巴爾金表示，就業數據轉弱是朝著當局試圖降低通脹的方向發展，但未來仍要視乎經濟數據表現，至下次會議前將有兩項通脹數據公布。在決定是否再度加息還是維持利率不變前，仍有很多時間。



亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指出，目前經濟走勢似乎表明毋須進一步加息。由現時到下次會議之間，將有幾項就業及通脹數據公布，將給予當局更多信號，得知經濟現況。



美國前財長薩默斯認為，投資者不宜過早判斷聯儲局經已結束加息周期。他稱，投資者過度解讀數據，相信聯儲局控制通脹工作已完成，不會再加息。目前擔任哈佛大學教授的薩默斯認為，今次數據不足以成為聯儲局結束加息周期的結論，也不代表就業市場已足夠回穩，以及通脹有望持續回落至2%局方目標。



薩默斯強調，美國長債孳息率上升，不代表聯儲局可以暫緩加息。他延續過去數年對聯儲局的批評，指出當局在債務管理方面的功夫十分差勁。



筆者不排除未來還有一次加息0.25厘的可能性，但再加機會不大。因為美國債務纏身不能視而不見，加息令息口成本會大增，聯儲局也要關注這個問題。美國加息程度經已去到頂位，高息並會橫行多月，惟不能輕易再加，儘管未能減息，這也對於投資市場的樓市及股市利好。近期美樓美股展現升勢，預計與凍息有關。美樓美股反彈，料會帶動全球樓市股市回穩。