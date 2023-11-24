受辱喚不回真心！朱立倫令全黨動員挺侯友宜

國民黨主席朱立倫24日主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今日於中常會上發出全黨動員令，表示國民黨秉持誠心、耐心、同理心，堅守誠信，卻備受屈辱，喚不回真心，得不到真正的合作。在此最後關鍵時刻，全黨必須精誠團結，為了“中華民國”與台灣人民而奮戰到底，共同支持國民黨2024參選人侯友宜勝選。



藍白整合破局，國民黨2024參選人侯友宜今早11點到國民黨中常會宣布副手人選為戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康，接著兩人將前往“中選會”登記參選，讓2024大選正式進入選戰決勝期。



朱立倫指出，國民黨在這一段期間以來，秉持最大的誠心、最多的耐心、同理心，堅定地認為合作不到最後一刻，絕不輕言放棄。侯友宜跟朱立倫備受屈辱，喚不回真心，國民黨堅守誠信，得不到真正的合作。各位同志，最後關鍵的時刻已經到了，衹有全黨團結一致、奮戰到底，為台灣人民、為“中華民國”打拚！



朱立倫說，面對“中華民國”的未來，面對所有台灣人民最期待的政黨輪替，全黨上下一心，國民黨15位縣市長、所有的“立法委員”、所有的民意代表、所有的同志，大家必須團結一致，不分彼此、不分你我，精誠團結，拼盡所有的力氣，為了“中華民國”、為了台灣，國民黨一定要勝選。



朱立倫強調，此時此刻，作為中國國民黨主席，他正式發出全黨動員令，大家團結一致，全黨支持侯友宜。拚戰到最後一刻，“勝利成功一定是我們的”。