張其祿：柯文哲民調領先藍　民眾黨不怕棄保

民眾黨委員張其祿接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 許多媒體到現場採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月24日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨“立委”張其祿24日在記者會上，針對藍白合不成表達了他的看法。他認為每個政黨都有自己的主體性，民眾黨也不可能不提候選人，只能兄弟登山各自努力。他認為，政黨競爭是民主國家的常態，各政黨都應該提出最好的人選和政見，讓民眾有更多的選擇。他也不擔心藍白合不成會影響年輕或中間選民的投票意願，或者導致民眾黨被棄保。他指出，民眾黨主席、大選參選人柯文哲過往民調都一直是在在野中領先。



張其祿表示，台灣民眾黨當然希望能夠與其他政黨進行良性的合作，但是如果沒有辦法達成有效的協議，那也沒有關係，就是進行競合，也就是說各政黨還是要以自己的候選人和政見為主，不是只靠著政黨之間的協議或合作。他說，這也是非常正常和自然的事。



張其祿也坦白說，藍白兩個陣營可能都有無法去擔任副手的承重，因為國民黨家大業大，他們覺得理所當然要當正的，但是民眾黨身為一個獨立自主的政黨，也必須顧及自己的長期發展。他指出，像國民黨所提出的條件，基本上都是等於把民眾黨整合進了國民黨，這也並不合理，所以這一次的結果未盡人意。



對於柯文哲的好友、前高雄市長韓國瑜在臉書呼籲韓粉來支持國民黨，張其祿表示，這也無可厚非，韓國瑜是國民黨裡面非常重要的角色，他支持他自己的政黨，這很正常。他說，最重要的還是要候選人要向民眾來進行訴求，要得到人民的支持，各候選人或者是各政黨還是以自己的候選人的條件和政見來向全民爭取支持。他說，這是大家君子之爭，兄弟登山各自努力，不擔心氣氛不佳，也不擔心被棄保，因為民眾黨在這條路上已經得到非常高的民眾的支持，柯文哲也一直都屬於在野領先的地位，並不擔心民眾黨會被棄保。＜nextpage＞