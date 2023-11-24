柯吳配登記參選　柯文哲猛批綠、未攻藍

民眾黨2024參選人柯文哲與副手吳欣盈登記參選。（照片：民眾黨提供） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）非綠陣營整合破局，台灣民眾黨柯文哲搭配新光集團第三代千金、民眾黨不分區“立委”吳欣盈24日上午登記參選2024大選。柯致詞時猛批民進黨政府，並未抨擊中國國民黨，他說，此刻的民進黨完全執政，可是沒有完全的改革，過去他也支持過民進黨，但從沒想過有一天必須站在民進黨政府的對立面，不過為了這片土地的下一個代，他必須挺身而出。



柯文哲與吳欣盈在24日上午前往“中選會”登記參選，民眾黨“立委”張其祿、邱臣遠、賴香伶、陳琬惠、民眾黨台北市議員張志豪、陳宥丞、新北市議員陳世軒、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、副秘書長許甫、前台北市議員林國成、柯辦發言人陳智菡等黨公職到場力挺，在柯、吳到場時鼓掌歡迎，場面十分熱鬧。



柯文哲致詞時表示，2014年，差不多十年前，他離開了工作30年的台大醫院，開始投身政治，一直到54歲參政前，其實他當了30年很單純的外科醫生。2014年在大家不看好的狀況下，當選了台北市改制後首位無黨籍市長，2018年在藍綠夾殺下，驚險連任；2019年成立台灣民眾黨，就在5個月後，民眾黨成為台灣在藍綠以外的第三大政黨。



柯文哲說，10年來，他發現大家對他的期望越來越多，他感受到的責任也越來越重。在今年520宣布參選以後，從基隆到屏東，握過每一雙手、傾聽大家的聲音，瞭解大家的期望，讓他深深感受到，柯文哲應當是台灣的柯文哲。台灣的柯文哲，必須堅定步伐、堅守“民主、專業與價值”、來實現眾人期望。



柯文哲話鋒一轉批評，10年來，年輕人不再勇敢做夢，甚至，背離了自己原來的夢想。台灣目前正面臨很多的挑戰。少子化，高齡化、勞動力負成長。五缺（缺水、缺工、缺地、缺電、缺人才）、低薪、通膨、產業轉型緩慢、高房價、高房租、國債大幅增加、勞保即將破產、健保費用無法控制。這已經不是我們當時期望的美好未來。



柯文哲指出，在越來越緊張的中美與兩岸關係之間，我們都同意，維持現狀、追求和平是美中台之間的最大公約數。人民是國家的基礎，在追求和平的道路上，人民是他心中的底線。這點，現在不會改變，在未來也不會改變。