許淑華：藍白買賣不成仁義在　看好侯趙配

南投縣長許淑華出席見證“達成慈善基金會捐助弱勢家庭儀式”。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月24日電（記者 方敬為）藍白合破局，中國國民黨今天宣布副手人選，由中廣董事長趙少康出任，與大選參選人侯友宜搭檔參選。國民黨南投縣長許淑華對此表示，遺憾藍白沒能整合，但“買賣不成仁義在”，期許兩黨在“立委”選舉上仍保持友好互助，她看好“侯趙配”，趙少康口才佳，有優秀論述能力，加上政治魅力，與侯友宜互補，這樣的搭檔可望凝聚泛藍群眾支持。



許淑華24日出席見證“達成慈善基金會捐助弱勢家庭儀式”，針對藍白合作破局，以及國民黨正副手組合出爐受訪，作上述表示。



許淑華說，藍白最終沒能整合，確實令人感到遺憾且可惜，因為多數支持者很期待看到兩黨合作，但既然塵埃落定，國民黨現在能做的就是重整旗鼓，調整腳步繼續向前。其實藍白合代表有一搏機會，但也不能保證“絕對當選”，同樣的，現在藍白雖然沒有辦法走在一起，也不代表政黨輪替無望，只要藍營的聲勢能衝高，就有翻轉的可能。



許淑華表示，藍白雖然在大選正副手搭檔無法合作，但“買賣不成仁義在”，期待在區域“立委”選舉方面，兩黨之間仍能保持和諧、友好，改變“立法院”一黨獨大的局面。



對國民黨推出“侯趙配”，許淑華表示，趙少康擔任副手確實讓大家都有點意外，之前都沒有討論到，不過她非常看好，趙過去在政壇的表現相當可圈可點，擔任媒體人後，論述邏輯與口才非常優秀，戰鬥力也是毋庸置疑。趙少康籌組戰鬥藍幫所有“立委”候選人發揮戰力，加上其個人的形象魅力，都能與侯友宜產生互補效果。



許淑華說，侯友宜的強項是行政能力，在論述方面較為保守，與趙少康搭檔，可望互補、相輔相成，相信侯趙組合會非常精彩且振奮藍營支持者的心情，是一步好棋。所以民進黨賴清德也不用太開心，別以為藍白不合就能躺著選，反而國民黨現在不必再綁手綁腳，透過各種方式號召藍營選民全面歸隊，仍有勝選機會。