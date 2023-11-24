柯文哲為昨天鬧劇致歉　稱非我一人能控制

民眾黨主席、2024候選人柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）非綠陣營馬英九、郭台銘、柯文哲、侯友宜、朱立倫5人23日下午的君悅飯店會談不歡而散。台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲24日再次向民眾致歉。他說，昨天那個場面實在是一場鬧劇，在線上就有60萬人收看直播，那也不是他1人能控制的，他向大家道歉。昨天中國國民黨就是抱著踢館的態度來，這不健康。



媒體追問，藍白合破局，會否擔心扛下破局責任？柯文哲先是大大地嘆一口氣，接著才說，“唉，既然走到這步，那就兄弟登山各自努力”。他還是秉持不互相攻擊的原則，大家真正需要贏過的是民進黨候選人賴清德，不是他跟侯友宜2個人對打。



柯文哲與新光集團第三代千金、民眾黨不分區“立委”吳欣盈24日上午前往“中選會”登記參選，民眾黨“立委”張其祿、邱臣遠、賴香伶、陳琬惠、民眾黨台北市議員張志豪、陳宥丞、新北市議員陳世軒、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、副秘書長許甫、前台北市議員林國成、柯辦發言人陳智菡等黨公職到場力挺。在柯、吳到場時拍手歡迎，場面十分熱鬧。



柯文哲登記後受訪表示，昨天那個場面，台上的人幾乎都是可以選“中華民國總統”的人，不過實在是一場鬧劇。那也不是他一個人可以控制的，所以還是要跟大家說抱歉，昨天在線上看直播關心的就有60萬人，這不應該啦，一個那麼嚴肅的場合。

