侯柯破局　民眾黨蔡壁如：台中仍藍天白雲

民眾黨台中市“立委”選將蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北11月24日電／2024大選“藍白合”23日正式破局，國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲今日上午各自完成參選登記。對此，被視為“立委”藍白合示範區的民眾黨台中市第一選區“立委”參選人蔡壁如今日表示，雖然柯侯整合失敗，但“立委”的選舉，藍白合作不受影響，“我們仍舊藍天白雲”！



藍白合破局後，台灣民眾黨2024參選人柯文哲今日上午公布副手為同黨不分區“立委”吳欣盈，中國國民黨2024參選人侯友宜則選定戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康擔任副手。



蔡壁如今天發布新聞稿表示，相信柯侯整合未果讓全台超過六成以上的人民感到失望。但是她身為第一線選舉的“立委”候選人，沒有失望的空間，過去這段時間跑行程的過程，不是衹有藍白的支持者希望在台中海線有新的“立法委員”，就連原本民進黨的支持者，也有人向她表示希望換人做做看。蔡壁如直言，她感受到的是基層的鄉親，已經想換人來照顧他們的健康和建設。



蔡壁如炮口對準民進黨現任“立法院副院長”蔡其昌，她痛批，蔡其昌在這裡20多年，不斷宣稱自己爭取了幾億又幾億的預算，但人民感受不到建設的成果，只看到蓋了又拆、拆了又蓋的馬路和觀海亭。



蔡壁如進一步指出，中火依然殘害鄉親的健康、這裡的鐵軌還是單軌、更別說中央卡台中藍線卡這麼久，蔡其昌卻沒有為鄉親說過半句話！



蔡壁如自信的表示，雖然大人們沒有合作成功，但“立委”的選舉，藍白合作不受影響，“我們仍舊藍天白雲”！