趙少康：節目全停　當選才辭中廣董事長

侯友宜副手趙少康接受媒體提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）藍白合宣布破局，2024大選將呈現三足鼎立局面，中國國民黨中常會今天通過由中廣董事長趙少康擔任2024大選侯友宜副手，正式推出“侯康配”。趙少康隨後向媒體表示，他當官的興趣不大，今天真的是臨危授命，接下來手邊的節目都會馬上停掉，除了一些廣播節目預錄會播完，但他不會辭去中廣董事長一職，這符合選罷法規定，當選後才會辭。



侯友宜和趙少康在中常會後一同在國民黨媒體中心召開記者會，趙少康面對媒體詢問手邊節目的處置，以及是否會辭掉中廣董事長一事，做出以上表示。



趙少康表示，他過去要當官的機會很多，甚至馬英九時代曾邀他出任“行政院副院長”，但他都拒絕，因為他覺得從事媒體很好，他很喜歡，可是現在情況不一樣，兩岸如此兵凶戰危狀況下，他必須出來和侯友宜一起救台灣。



趙少康說，自己當官的意願不大，真的是臨危授命，救亡圖存，他到最後一刻都仍希望藍白能合，自己選不選沒關係，但現在希望藍軍歸隊，不能再有其他想法，需要集中力量、集中選票。



趙少康也提到，歡迎各機關、大學，找他去演講，讓他面對學生、媒體，直接溝通，因為時間只剩50天，非常緊湊。



至於是否會辭中廣董事長一職，趙少康說一切依照選罷法，選上了才會辭，現在只是參選人，所以沒有辭職問題。