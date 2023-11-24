柯文哲稱會與郭台銘合作　仍願為藍小雞站台

民眾黨2024候選人柯文哲與副手吳欣盈，到“中選會”登記後受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）藍白整合最終破局，中國國民黨2024候選人侯友宜搭配副手中廣董事長趙少康登記參選。台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲24日受訪時採取對藍營友善的態度。他表示，作為競爭者，不適合去評論另外一組候選人。至於還會幫藍營小雞站台嗎？柯說，理念相近、志同道合的朋友，他都很願意去替他們輔選。



媒體問及，柯文哲24日上午9點10分再度拜訪鴻海創辦人郭台銘，直至9點57分離開，2人談了什麼？柯文哲說，既然日後要合作，有些大原則大家要講好。合作是一個連續性的過程，中間很多要磨合、要討論的，將來討論的機會會越來越多。



柯文哲與新光集團第三代千金、民眾黨不分區“立委”吳欣盈在24日上午前往“中選會”登記參選，民眾黨“立委”張其祿、邱臣遠、賴香伶、陳琬惠、民眾黨台北市議員張志豪、陳宥丞、新北市議員陳世軒、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、副秘書長許甫、前台北市議員林國成、柯辦發言人陳智菡等黨公職到場力挺。在柯、吳到場時拍手歡迎，場面十分熱鬧。



柯文哲登記後受訪時，被媒體問及“侯趙配”的看法？柯表示，作為競爭者，不適合去評論另外一組候選人。他還是相信台灣人民的意志是最後的決定者，大家彼此鼓勵、共同競爭。

