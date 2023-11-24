侯友宜：與趙少康族群融合　上下一心贏勝選

國民黨2024參選人侯友宜與副手趙少康到“中選會”登記參選。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024參選人侯友宜與副手趙少康，今日大約正中午赴台灣“中選會”完成參選登記，“侯康配”正式成局，閩南語諧音有“好康”之意，侯本省出身而趙是外省，兩人有高度互補性。侯友宜表示，我與趙少康是族群融合，國民黨15席縣市長及“立委”、議員、里長一定上下一條心贏得最後勝選。



國民黨今日上午11時召開中常會，宣布國民黨2024參選人侯友宜副手人選是趙少康。接著中午約11時45分，侯友宜、趙少康一同前往台灣“中選會”登記參選2024，國民黨主席朱立倫也陪同到場。登記完畢後，侯友宜接受媒體聯訪。



登記參選後心情怎麼樣？與趙少康搭配是本土藍加外省藍，互相加分嗎？



侯友宜表示，其實我與趙少康沒有分你我，我們都是族群融合，更需要是台灣共好，所以我們彼此之間大家會一起面對這場艱困的選戰，並肩作戰一定會贏的最後的勝選。



昨天與台灣民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘到君悅會談，有媒體認為是被設局，包含馬英九與國民黨主席朱立倫是不是當場被羞辱？



侯友宜表示，不管是否涉及我們受辱，我與朱立倫真的非常誠心誠意，希望喚回我們大家共同攜手合作，所以在這個狀況下，我們到君悅飯店出席了，他們也歡迎馬英九能到現場見證，也謝謝馬英九這段時間辛苦了。



侯友宜指出，昨天讓馬英九苦等了5個小時，然後一下要馬英九過去君悅飯店、又要馬英九不過去，我覺得對一個前“元首”而言是非常不禮貌的，但是馬英九雖然受辱，但他還是去了，我們在那邊苦等，真的馬英九辛苦了。

