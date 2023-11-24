柯文哲：吳欣盈互補性最高　選決會投票決定

民眾黨2024候選人柯文哲與副手吳欣盈接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨柯文哲搭擋新光集團第三代千金、民眾黨不分區“立委”吳欣盈登記參選2024大選。柯文哲表示，選擇吳欣盈，是因吳與他生活背景不同，也是黨內互補性最高的人，且我們也需要找比較年輕的人，再加上吳也是民眾黨選決投票眾望所歸的人選。



45歲的吳欣盈上午穿著白色套裝，花色內搭，踩著細跟高跟鞋，經過精心打扮。吳笑說，去年11月她遞補成為不分區“立委”時，說1天要當3天用，現在距離選舉只剩50天，最後這50天她就1天當5天用，希望幫民眾黨拚這場選戰！



柯文哲與吳欣盈在24日上午前往“中選會”登記參選，民眾黨“立委”張其祿、邱臣遠、賴香伶、陳琬惠、民眾黨台北市議員張志豪、陳宥丞、新北市議員陳世軒、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、副秘書長許甫、前台北市議員林國成、柯辦發言人陳智菡等黨公職到場力挺，在柯、吳到場時拍手歡迎，場面十分熱鬧。



柯文哲登記後受訪時表示，他在選擇副手有幾個邏輯，第一個是互補性要高，吳欣盈的生活背景與他截然不同，吳留學英、美，也從事社會公益事業，跟他從小在台灣土生土長，又是在日本式傳統地方長大。他覺得多元開放是我們的政治價值，當時在選副手時，他就在思考怎樣可以達到最大的互補性，而在黨內與他互補性最高的應該就是吳欣盈了，還有我們也需要找比較年輕的。

