曹桓榮：拚下架民進黨　藍白兄弟登山勿互打

國民黨高雄市大岡山區“立委”候選人曹桓榮。（曹桓榮競選總部提供） 中評社高雄11月24日電／藍白合正式破局，中國國民黨高雄市第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）“立委”參選人曹桓榮指出，民進黨在2022縣市長選舉挫敗，民眾用選票教訓民進黨，超過6成民眾希望2024能夠政黨輪替。他呼籲，在兄弟登山各自努力的情況下，國民黨、民眾黨、郭台銘陣營不要彼此口出惡言，要以達成政黨輪替為最高努力目標。



曹桓榮曾任高雄市政府民政局局長，韓國瑜高雄市府小“內閣”成員，現任國民黨高雄市黨部副主委。他指出，由於國民黨不斷釋出善意，泛藍支持者明顯逐漸歸隊。根據《美麗島電子報》11月24日公布的最新民調，在三足鼎立的情況下，民進黨2024候選人賴清德的支持度為31.4%，國民黨侯友宜31.1%，柯文哲25.2%。



曹桓榮指出，《美麗島電子報》今年8月份公布的民調，在三足鼎立的情況下，賴清德的支持度高達42.5%，柯文哲21.1%，侯友宜17.0%。3個月的時間下來，賴清德的支持率重挫了11.1%，侯友宜的支持率提升了14.1%，目前僅僅落後賴清德0.3%。就是說，即使沒有藍白合，侯友宜已經跟賴清德打成平手，失敗主義成為過去式。

