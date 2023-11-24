趙少康點頭任副手　要侯友宜堅持九二共識

國民黨2024參選人侯友宜與副手趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電／中國國民黨今日上午11時召開中常會，宣布國民黨2024參選人侯友宜副手人選是中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康。據瞭解，趙少康在最後關鍵時刻情義相挺，但也開出選戰主打政見，包括堅持“九二共識”、儘快重啟服貿談判，以及義務役期改為四個月等條件要侯友宜買單。



根據《中時新聞網》報導，藍白合一波三折，國民黨一方面不放棄任何可以促成雙方合作的機會，一方面也積極尋找合適副手人選。據悉，國民黨主席朱立倫屬意的對象，包括前高雄市長韓國瑜與智庫執行長柯志恩，以及政治色彩較淡的新光銀行副董事長李紀珠，但他們都沒有意願。至於與侯競辦執行長金溥聰交好的趙少康則表示願意考慮，但仍以藍白的組合為第一優先選項。



報導指出，趙少康最後願意臨危受命，同意投入大選，但也開出幾項重要政策做為主要政見。首先，就是堅持“九二共識”；侯友宜之前接受趙少康專訪時，對於“九二共識”算是參選2024以來首度較為清楚的表態，不過他強調，接受“中華民國憲法”的“九二共識”，這比較像是延續前國民黨主席江啟臣的“憲法九二”，而非馬英九 “一中各表”的版本。顯然，這樣的答案並是趙少康所認同的，因此才會要求“校正回歸”。



此外，包括“經濟藍”關心的重新協商ECFA與貨貿、服貿，在執政後儘速推動，以及國民黨重返執政、兩岸關係和緩後，義務役役期改回四個月，希望能夠爭取年輕選票。



侯友宜今天在記者會中明確宣示，未來若當選，趙少康絕對不僅僅是所謂的“備位元首”，一定會在很多更重要的專業上，包括“外交”、兩岸、“國防”，甚至包括很多內政相關議題積極參與，並給予寶貴的意見。顯然“侯康配”在火速成軍後，在主要政策上也很快形成共識。