手被郭辦黃士修緊抓不放　藍美女發言人喊反胃

郭辦發言人黃士修抓著國民黨發言人楊智伃的手，楊智伃感到不適大喊“不要碰我”。（照片：國民黨提供） 中評社台北11月24日電／非綠陣營23日下午的君悅飯店會談不歡而散，氣氛火爆，台上主角針鋒相對，台下幕僚也吵成一團。中國國民黨發言人楊智伃昨晚在IG發布現場直播的影片，當時楊要往台上走，郭辦發言人黃士修卻緊抓楊智伃的手，楊為了掙脫試圖用另一隻手推開黃，最後楊更在現場大喊了一句：“不要碰我！”黃士修才放開她的手。



23日擔任司儀的郭辦發言人黃士修則在IG限動上指控，遭到27歲的國民黨美女發言人楊智伃“手伸進來”，並且強調“男生真的要好好保護自己”。楊智伃對此也不甘示弱，在IG限動上回嗆黃士修“為你感到悲哀”。



媒體報導，楊智伃表示，回想昨天在現場噁心反胃了一晚，最噁心的就是郭辦發言人黃士修，應當作為公道中立的一方，卻不斷發言打斷台上談話與流程，把會談當作自己的秀場。



楊智伃說，作為幕僚他們在台下不斷試圖制止這場由黃士修開始的鬧劇，黃士修不尊重現場與談人以及中立原則就算了，最噁心的莫過於他不尊重他人身體自主，在最後大庭廣眾之下他更緊抓他的手不放，現場直播與所有媒體都可以作為見證。



楊智伃最後強調，面對這樣的發言人的發言感到十分遺憾，黃不僅不尊重藍白的會談，更不尊重在場的媒體與幕僚，後續更自以為幽默地以外貌來當作判斷他人的標準，不僅沒格調、膚淺又無聊。