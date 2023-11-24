【
大
中
小
】 【
打 印
】
鐵桿藍歸隊 胡志強：全力團結支持侯友宜
http://www.CRNTT.com
2023-11-24 16:00:13
胡志強呼籲全力團結支持侯友宜。(照片：胡志強臉書)
中評社台北11月24日電／藍白合協商破局，中國國民黨2024候選人侯友宜攜副手中廣董事長趙少康今天中午完成參選登記，前台中市長胡志強在臉書發文指出，“非經一番寒徹骨，何來勝利全民歡”，呼籲全力團結支持侯友宜。
侯友宜、趙少康登記後的第二天，台中市第四選區“立法委員”候選人廖偉翔25日舉行競選總部成立大會，侯友宜、朱立倫、韓國瑜、胡志強等人將同台拉抬氣勢。
胡志強也是公教軍警暨退休人員聯合總會會長，該團體傳統上是強力支持國民黨。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
侯友宜：找趙少康當副手關鍵是這一、兩天
(2023-11-24 14:18:55)
趙少康：節目全停 當選才辭中廣董事長
(2023-11-24 14:07:27)
侯友宜：與趙少康族群融合 上下一心贏勝選
(2023-11-24 14:05:58)
侯友宜、趙少康完成參選登記 藍營士氣旺
(2023-11-24 12:58:59)
許淑華：藍白買賣不成仁義在 看好侯趙配
(2023-11-24 12:35:01)
侯喊出好康配 趙少康：決定參選就要選贏
(2023-11-24 12:29:44)
美麗島最新民調：賴清德只贏侯友宜0.3%
(2023-11-24 11:54:56)
侯趙配了！侯：進常會前打電話給柯沒能接上
(2023-11-24 11:39:13)
侯友宜將宣布副手 大批媒體擠爆國民黨
(2023-11-24 10:47:25)
侯、柯整合破局各自登記 媒體擠爆選委會
(2023-11-24 10:45:23)