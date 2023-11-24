鐵桿藍歸隊　胡志強：全力團結支持侯友宜

胡志強呼籲全力團結支持侯友宜。(照片：胡志強臉書) 中評社台北11月24日電／藍白合協商破局，中國國民黨2024候選人侯友宜攜副手中廣董事長趙少康今天中午完成參選登記，前台中市長胡志強在臉書發文指出，“非經一番寒徹骨，何來勝利全民歡”，呼籲全力團結支持侯友宜。



侯友宜、趙少康登記後的第二天，台中市第四選區“立法委員”候選人廖偉翔25日舉行競選總部成立大會，侯友宜、朱立倫、韓國瑜、胡志強等人將同台拉抬氣勢。



胡志強也是公教軍警暨退休人員聯合總會會長，該團體傳統上是強力支持國民黨。