國民黨下禁柯站台令　柯辦籲和諧才能合作

國民黨“立委”候選人葉元之搶先掛上與侯柯合體看板，不料藍白破局，黨中央已禁止找柯文哲輔選，該看板得撤掉。(照片：葉元之臉書) 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）“藍白合”破局後，中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲今日上午都完成2024大選參選登記。對於未來的“立委”選舉，國民黨智庫副執行長凌濤今日上午明確指出，如果柯文哲自己希望幫藍營小雞站台，國民黨完全不能接受。對此，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱則回應，和諧才能合作，至於國民黨各方態度和想法如何，民眾黨都予以尊重。



凌濤在國民黨中央黨部接受媒體訪問時指出，國民黨在“立委”選舉的部分，有區域“立委”跟不分區“立委”輔選的腳步，接下來不管是在藍白合示範區，如民眾黨台中“立委”參選人蔡壁如，或新北的一些“立委”選區，要邀請國民黨人站台，當然還是保持善意。



但凌濤也強調，若柯文哲希望來站台國民黨的“立委”參選人，國民黨是完全無法接受，接下來就是各自站穩腳步，各自做“立委”的競選。



國民黨“立委”候選人葉元之日前在藍白簽署6點協議後，就急著掛出布條與侯友宜、柯文哲同框。不料藍白昨日確定分手，侯友宜與柯文哲各自登記參選。葉元之24日臉書發文表示：“已經去索取趙少康照片了”



國民黨也表示，黨主席朱立倫今天在中常會下達動員令，要全黨全力支持侯友宜和趙少康，國民黨的態度很清楚，沒有“總統”的合作，就沒有“立委”的合作，因此當然不可能會允許邀請柯文哲來幫自家“立委”選將站台。