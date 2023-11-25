11月24日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月25日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月24日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



毛寧：應阿拉伯聯合酋長國總統穆罕默德邀請，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於11月30日至12月2日赴阿聯酋出席世界氣候行動峰會。



應哈薩克斯坦第一副總理斯克利亞爾、土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫邀請，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於11月26日至30日訪問哈薩克斯坦、土庫曼斯坦並舉行中哈合作委員會第十一次會議、中土合作委員會第六次會議。



毛寧：為進一步促進中外人員往來，服務高質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。



總台央視記者：中方發布了丁薛祥副總理將訪問哈薩克斯坦、土庫曼斯坦並舉行中哈合作委員會第十一次會議、中土合作委員會第六次會議的消息，發言人能否進一步介紹丁薛祥副總理出訪哈、土兩國相關情況和期待？



毛寧：哈薩克斯坦、土庫曼斯坦是中國的友好鄰邦和全面戰略夥伴。當前，在習近平主席和托卡耶夫總統、別爾德穆哈梅多夫總統的戰略引領下，中哈、中土關係保持高水平發展，積極構建雙邊命運共同體。中哈合作委員會、中土合作委員會作為統籌、指導和協調雙方合作的重要機制，在落實元首共識、推動各領域合作方面發揮著重要作用。此次舉行的中哈、中土合作委員會機制性會議，是兩個委員會疫情後舉行的首次實體會議，也是繼今年5月中國—中亞峰會、10月第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇後，中國同中亞國家又一次重要高層交往，相信必將有力推動落實中哈、中土元首達成的共識，鞏固中國同兩國政治互信，深化全方位合作，為構建更加緊密的中哈、中土命運共同體注入新動力。



路透社記者：澳大利亞今天證實澳“圖文巴”號護衛艦過航了台灣海峽。台灣方面官員稱台軍對此全程監視，但未提供更多細節。中方對澳大利亞軍艦過航台灣海峽有何評論？



毛寧：中方在有關問題上的立場一貫而明確。我們敦促有關方面不要採取挑釁行動，不要給台海和平穩定製造麻煩。