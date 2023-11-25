外交部：中方將對六國試行單方面免簽

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月25日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月24日在例行記者會上宣布，為進一步促進中外人員往來，服務高質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

