【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
外交部：中方將對六國試行單方面免簽
http://www.CRNTT.com
2023-11-25 00:42:08
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京11月25日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月24日在例行記者會上宣布，為進一步促進中外人員往來，服務高質量發展和高水平對外開放，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
外交部：中方將出席世界氣候行動峰會
(2023-11-25 00:41:09)
11月24日外交部例行記者會全文
(2023-11-25 00:12:08)
外交部：中方願同阿根廷新政府賡續傳統友誼
(2023-11-24 00:24:52)
外交部：日方當以嚴肅態度回應國際社會關切
(2023-11-24 00:23:37)
外交部：產供鏈穩定是世界經濟發展重要保障
(2023-11-24 00:22:52)
11月23日外交部例行記者會全文
(2023-11-24 00:10:47)
外交部：期待G20視頻峰會傳遞積極信號
(2023-11-22 00:21:56)
11月21日外交部例行記者會全文
(2023-11-22 00:21:07)
外交部：歡迎各國工商界繼續投資中國
(2023-11-22 00:19:16)
中國與阿根廷停止貿易合作？外交部答中評
(2023-11-22 00:14:01)