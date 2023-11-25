外交部：中方將出席世界氣候行動峰會

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月25日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月24日在例行記者會上介紹，應阿拉伯聯合酋長國總統穆罕默德邀請，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於11月30日至12月2日赴阿聯酋出席世界氣候行動峰會。



毛寧表示，聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）主席國阿聯酋將舉行世界氣候行動峰會，為COP28提供政治引領。COP28將舉行《巴黎協定》生效後首次全球盤點，對全球氣候治理進程具有重要階段性意義。阿聯酋總統多次致信邀請習近平主席出席峰會。為積極應對氣候變化，鞏固中阿傳統友好，丁薛祥副總理將作為習近平主席特別代表出席峰會。中方將推動各方恪守氣候變化公約體系的制度、原則和目標，尤其是堅持共同但有區別的責任原則，堅持大會“團結、行動、落實”的主題，切實解決發展中國家面臨的實際困難和問題，推動《巴黎協定》全面有效落實。峰會期間，77國集團還將舉行“77國集團和中國”峰會，邀請發展中國家領導人與會。



毛寧還介紹說，應哈薩克斯坦第一副總理斯克利亞爾、土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫邀請，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於11月26日至30日訪問哈薩克斯坦、土庫曼斯坦並舉行中哈合作委員會第十一次會議、中土合作委員會第六次會議。



毛寧表示，哈薩克斯坦、土庫曼斯坦是中國的友好鄰邦和全面戰略夥伴。當前，在習近平主席和托卡耶夫總統、別爾德穆哈梅多夫總統的戰略引領下，中哈、中土關係保持高水平發展，積極構建雙邊命運共同體。中哈合作委員會、中土合作委員會作為統籌、指導和協調雙方合作的重要機制，在落實元首共識、推動各領域合作方面發揮著重要作用。此次舉行的中哈、中土合作委員會機制性會議，是兩個委員會疫情後舉行的首次實體會議，也是繼今年5月中國—中亞峰會、10月第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇後，中國同中亞國家又一次重要高層交往，相信必將有力推動落實中哈、中土元首達成的共識，鞏固中國同兩國政治互信，深化全方位合作，為構建更加緊密的中哈、中土命運共同體注入新動力。

