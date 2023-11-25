中評關注：非綠整合破局　盤點柯三劣勢兩收穫

柯文哲攜手吳欣盈組成“柯盈配”參選2024。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月25日電（記者 鄭羿菲）非綠整合破局、鴻海創辦人郭台銘退選，2024大選成為藍綠白三強相爭，外界多認為民進黨賴清德勝率較高，台灣民眾黨柯文哲、中國國民黨侯友宜將上演老二爭奪戰。柯未能與藍整合，出現三大劣勢，未來郭台銘會否支持、7%郭粉轉移何處，將是柯侯區別高下重點，也是非綠棄保的關鍵。



非綠陣營馬英九、郭台銘、柯文哲、侯友宜、朱立倫5人23日下午的君悅飯店會談不歡而散。侯在會中公開讀出與柯的私人簡訊，爆料郭要找退選理由、堅持回到6點共識，都是藍營操作“棄保”策略，目的在讓柯中間選民氣勢消散，這是柯在11月15日於馬辦簽下6點共識後，一路以來累積的耗損。



民眾黨的政黨資源本就最少，在選戰進入倒數不到50天的肉搏戰，少了陸戰曝光度低，成為柯挑戰2024大選軟肋。在財源上，柯文哲靠的是支持者的小額捐款，這也顯示民眾黨有別於藍綠的政黨黏著度，畢竟掏錢是最困難的事。



觀察柯文哲從11月15日簽下6點共識，後續流淚催票的影片，都讓支持者心軟，這便是情感效應。有民眾黨支持者近日特別跑到柯位於新北新莊的競選總部捐政治獻金，並當面向志工強調“只要阿北不放棄，我們就不放棄”。可以說柯文哲用“哭”這一動作，在情感面說服選民是有效果的，就如同不少政治人物會在關鍵時刻向支持者下跪拜票一樣。



不過，在柯文哲近期與藍營整合的動作中也添加了3道傷口，未來很可能成為其論戰弱勢，包括：一、與藍營簽6項共識，最後卻淪為各說各話、無疾而終，柯的政治誠信亦遭受藍綠圍攻。二、君悅酒店非綠會談上，反而是侯友宜要求公開透明，柯過去主打的招牌受到挑戰，這也是侯操作棄保的策略之一。三、藍白整合從10月14日“黃金會”來一個半月，雙方支持者仇恨感飆升，這也讓泛藍凝聚力加強，原本淺藍選民支持柯的力道恐怕會減弱、歸隊。



另外，柯文哲搭檔的副手新光集團第三代千金、民眾黨不分區“立委”吳欣盈，雖然形象清新，建立民眾黨培養人才形象，甚至外界傳言柯將因吳的加入，選舉資源將增加。但吳欣盈過去在記者會講“國語”有時會卡住，口條可能得在重點訓練。據瞭解，吳欣盈在英語、閩南語的流暢度比“國語”還強。