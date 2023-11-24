以色列和哈馬斯停火協議生效　和平前景如何？

中評社北京11月24日電／當地時間24日上午7時（北京時間13時），巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列在加沙地帶的停火協議正式生效。



新華社報導，以色列政府22日凌晨批准一項與哈馬斯交換被扣押人員的協議，根據協議，哈馬斯將釋放至少50名婦女和兒童，以換取以軍在加沙地帶停火4天。哈馬斯對此也予以證實。協議生效後，巴以和平前景如何？加沙地帶目前狀況如何？



協議生效後的和平前景如何



美國有線電視新聞網（CNN）22日援引一名以色列官員的話報導說，以色列批准停火協議的會議從21日夜間持續至22日凌晨，時長約6個小時，會場氛圍緊張，與會人員“情緒激動”。



以色列政府在一份聲明中說，停火期間“戰鬥將平靜下來”，但以方力爭使所有被扣押人員獲釋、徹底消滅哈馬斯，確保加沙地帶“不再對以色列構成任何威脅”。



以色列輿論分析認為，各方將達成協議消息已流傳數日，直至22日才達成協議，24日協議才正式生效。以方和哈馬斯有關釋放加沙地帶被扣押人員的談判起伏不斷，即使這份短期停火協議達成並生效，巴以和平前景並不明朗。



以色列媒體《今日以色列報》22日報導說，在4天的短期停火結束後，以國防軍將繼續對加沙地帶進行全面地面進攻。

