衛健委：症狀較輕患兒首選基層醫療機構就診

中評社北京11月24日電／據新華社報導，國家衛生健康委11月24日召開主題為“提升人民群眾食品安全與營養健康獲得感”的新聞發布會。發布會上，國家衛生健康委宣傳司副司長胡強強介紹，隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病進入高發季節，多種呼吸道疾病交織叠加，專家建議：症狀較輕的患兒首選到基層醫療衛生機構或綜合醫院兒科就診；也可通過醫聯體轉診到基層醫療機構進行後續治療或居家治療。