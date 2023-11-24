趙少康：藍候選人不得讓柯站台　沒模糊空間

趙少康接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月24日電（記者 俞敦平）中廣董事長、國民黨大選副手候選人趙少康24日於中廣受訪時表示，國民黨“立委”候選人只能接受國民黨的大選正副候選人站台，這個立場不能有任何的模糊空間。



趙少康表示，對於國民黨的“立委”候選人來說，他們總是希望能夠得到更多的站台支持，但是如果同時邀請了不同陣營的人物，例如侯友宜和柯文哲，那麼就會造成選民的混淆和困擾。他認為，國民黨的“立委”候選人衹有一個選擇，就是支持國民黨的大選正副候選人，這個立場不能有任何的模糊空間。他也支持國民黨的想法，就是說能夠合作的時候最好，但既然不能合，那就要全力支持國民黨的候選人。



趙少康說，衹有這樣，當國民黨的大選正副候選人氣勢高的時候，票才會跟著來，不要擔心，最怕的是三心二意，讓選民搞不清楚怎麼回事，那才是最糟的。



趙少康也回憶了自己在1994年參選台北市長的經驗，當時也發生了棄保的情況。他認為，現在的選民比較聰明，有兩種不同的心態。一種是堅定支持自己的候選人，不管怎樣都不會改變，這種人很難棄保。另一種是希望下架民進黨的，只要能夠下架民進黨，就會考慮棄保。他說，每個人的支持者大概有一半一半，所以還是有爭取的空間的。他認為他們和柯文哲陣營爭取的是反綠的65%的選票，所以勝選還是很有希望。