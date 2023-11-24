藍白分手後　侯假日趕場輔選小雞、柯僅一場

國民黨2024候選人侯友宜25日行程。(照片：呂玉玲提供) 中評社台北11月24日電／藍白合破局，中國國民黨2024候選人侯友宜、台灣民眾黨2024候選人柯文哲24日各自找副手登記參選後，開始各就戰鬥位置。侯友宜本周假日排滿輔選“立委”候選人行程，25日(週六)主要是參加桃園藍選將呂玉玲、魯明哲，台中市選將顏寬恆、廖偉翔等人競選總部成立大會。26日則是出席台北市“立委”參選人李彥秀、游淑慧等人的競選總部成立大會。



柯文哲則衹有排週日一場活動，出席“眾青開講”-青年造浪營。



由於台灣民眾黨在區域“立委”只提名11人，較少輔選小雞行程，加上國民黨已下達禁令，不准國民黨“立委”候選人找柯文哲輔選。柯文哲要安排之後的地方行程難度相對較高。



中國國民黨2024候選人侯友宜與副手趙少康組成“侯康配”，取其諧音“好康”之意。台灣民眾黨2024候選人柯文哲與副手吳欣盈組成“柯盈配”，諧音則是“柯贏”。



侯友宜本周假日主要行程如下：



11月25日(週六)行程：

上午9點出席呂玉玲平鎮競選總部成立大會

上午11點出席顏寬恆（台中市第二選區）競選總部成立大會



下午3點出席魯明哲（中壢選區）競選總部成立大會

下午出席廖偉翔（台中市第四選區）競選總部成立大會



11月26日(週日)行程：

上午9點出席李彥秀(內湖南港選區)行動力總部成立大會

上午10點出席游淑慧大同士林聯合競選總部成立大會



柯文哲假日活動：

11月26日(週日)下午2點至5點，出席“眾青開講”-青年造浪營。民眾黨不分區“立委”被提名人黃國昌也出席。